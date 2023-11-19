Перший сценарій – це довготривала війна без розуміння термінів її завершення. Про таку перспективу в один і той самий день заявив канцлер Німеччини Шольц та Генсек НАТО Столтенберг. І до такої війни, як заявили політики, треба готуватися.

Однак як саме готуватися – на Заході не завжди озвучують. Такий марафон без кінця і краю, на мою думку, вкрай небезпечний, оскільки виснажує Україну без розуміння термінів та стратегії перемоги, а також гарантій, що від Заходу завжди та своєчасно отримуватимемо зброю. Бо навіть США – наш найбільш спроможний союзник — мають з цим свої внутрішні політичні проблеми. Натомість Росії на таку довготривалу війну не шкода ні грошей, ні людей.

Про другий сценарій завершення війни заявив колишній генсек НАТО Расмуссен, який пропонує прийняти Україну в Альянс без гарантій для окупованих територій.

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Це не означає, що Расмуссен пропонує віддати Росії частину території України і тим самим заморозити війну. Расмуссен просто наголошує, що (цитую) "гарантії на частину української території утримали б Росію від посилення нападів на українську територію в межах НАТО і при цьому звільнила б українські сили не необхідності відправки на фронт".

Однак такий шлях передбачає масштабні міжнародні перемовини, готовність Росії, а, головне, готовність самої України сприймати самі різні сценарії завершення війни.

Чи готове зараз українське суспільство до обговорення різних сценаріїв завершення або продовження війни? До яких сценаріїв ми готові та, головне, персонально готовий кожен з нас? Це для всіх нас дуже правильне і своєчасне питання.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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