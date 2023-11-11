Велика війна вже триває. Фахівці, на відміну від виборців багатьох країн, давно розуміють, що вільний світ уже зазнає атаки.

Ми опиняємося у ситуації, де будемо потрібні Північноатлантичному альянсу не менше, ніж він нам. Україна в НАТО вже, без очікування кінця війни, — це була б найкраща відповідь глобальному злу, що оформилося у вісь Москва-Пекін-Тегеран-Пхеньян.

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Настав час для рішучості та сміливості. Що швидше вдасться донести цю просту істину партнерам, то швидше автократії зрозуміють, що їм нічого не вкипить.

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Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

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