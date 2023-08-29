На заході температура повітря спаде завдяки дощам, інші регіони очікує спека: погода на 30 серпня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Послаблення спеки варто очікувати з початку вересня.

Фото: Наталка Діденко

Де дощитиме

30 серпня у західних областях нарешті знизиться температура повітря до +24...+28 °C, дощі допоможуть.

Саме в цій частині України задощить, загримить і подекуди очікуються завтра сильні зливи. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, поступове зниження температури вночі до +12...+17 °C.

Що прогнозують на решті територій

На решті території ще без опадів, хіба вночі та вранці місцями з опадами можуть бути в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Спека ще триватиме в більшості областей, трохи слабше буде в східній частині.

Температура повітря вночі +16...+22 °C, а вдень +26...+32 °C.

Вітер південно-східний та східний 5-12 м/с.

Якою погода буде у столиці

У Києві завтра вночі та вранці щось схоже на дощ, вдень ще сухо й спекотно.

Температура коливатиметься від +23 °C до +32 °C.

Вітер південно-східний до 4 м/с.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку по Київщині 29-31 серпня.