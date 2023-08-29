На заході температура повітря спаде завдяки дощам, інші регіони очікує спека: погода на 30 серпня від Наталки Діденко
У середу, 30 серпня, в Україні прогнозують спекотну погоду, проте у західних регіонах будуть дощі, що знизять температуру повітря
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Послаблення спеки варто очікувати з початку вересня.
Фото: Наталка Діденко
Де дощитиме
30 серпня у західних областях нарешті знизиться температура повітря до +24...+28 °C, дощі допоможуть.
Саме в цій частині України задощить, загримить і подекуди очікуються завтра сильні зливи. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, поступове зниження температури вночі до +12...+17 °C.
Що прогнозують на решті територій
На решті території ще без опадів, хіба вночі та вранці місцями з опадами можуть бути в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Спека ще триватиме в більшості областей, трохи слабше буде в східній частині.
Температура повітря вночі +16...+22 °C, а вдень +26...+32 °C.
Вітер південно-східний та східний 5-12 м/с.
Якою погода буде у столиці
У Києві завтра вночі та вранці щось схоже на дощ, вдень ще сухо й спекотно.
Температура коливатиметься від +23 °C до +32 °C.
Вітер південно-східний до 4 м/с.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку по Київщині 29-31 серпня.
- У вихідні Діденко прогнозувала спека до +35°C та місцями грозові дощі.
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