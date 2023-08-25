Спека до +35°C та грозові дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"26-27 серпня в Україні очікується +29...+33°C, в неділю на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті місцями до +35°C", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у східних областях України буде трохи прохолодніше - +25...+29°C.

Де чекати дощі

За даними Наталки Діденко, у суботу, 26 серпня, локальні дощі з грозами пройдуть на Волині та Рівненщині.

Натомість у неділю окремі грозові дощі ймовірні на півночі та в центрі України. Синоптик зазначає, що на решті територій можна чекати суху погоду.

У столиці прогнозують невеликі опади

У Києві передбачається вихідними спекотна погода, близько +30°C.

Суттєвих опадів чекати не варто, хіба в неділю в столиці в окремих районах є ймовірність локального дощу.

Чого чекати наступного тижня

"Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля", - написала Діденко.

За її словами, 30 та 31 серпня на території України можна чекати дощі.