Спека до +35°C та грозові дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних, 26 та 27 серпня, в Україні очікується переважно спекотна та суха погода. Однак, у деяких регіонах прогнозуються локальні грозові дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"26-27 серпня в Україні очікується +29...+33°C, в неділю на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті місцями до +35°C", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у східних областях України буде трохи прохолодніше - +25...+29°C.
Де чекати дощі
За даними Наталки Діденко, у суботу, 26 серпня, локальні дощі з грозами пройдуть на Волині та Рівненщині.
Натомість у неділю окремі грозові дощі ймовірні на півночі та в центрі України. Синоптик зазначає, що на решті територій можна чекати суху погоду.
У столиці прогнозують невеликі опади
У Києві передбачається вихідними спекотна погода, близько +30°C.
Суттєвих опадів чекати не варто, хіба в неділю в столиці в окремих районах є ймовірність локального дощу.
Чого чекати наступного тижня
"Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля", - написала Діденко.
За її словами, 30 та 31 серпня на території України можна чекати дощі.
- Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °С, що перевищує попереднє значення 2010 року.
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