Новий температурний рекорд: у столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня
Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °С, що перевищує попереднє значення 2010 року
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
У неділю зафіксовано новий температурний рекорд у Києві.
За даними спостережень метеостанції, ніч на 6 серпня виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °С.
Повідомляється, що це на 0,2 °С перевищує попереднє рекордне значення +21,0 °С у 2010 році.
- Раніше науковці зафіксували 7 липня рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року.
- Цими вихідними в Україні була спекотна погода з температурою до +40 °C, грозами й сильним вітром. За прогнозами синоптика, найспекотніше на півдні та сході країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.88
Купівля 36.88Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе