Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У неділю зафіксовано новий температурний рекорд у Києві.

За даними спостережень метеостанції, ніч на 6 серпня виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °С.

Повідомляється, що це на 0,2 °С перевищує попереднє рекордне значення +21,0 °С у 2010 році.