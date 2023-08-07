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Головна Наука Новий температурний рекорд: у столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня

Новий температурний рекорд: у столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня

7 серпня, 2023 понедiлок
15:22
Наука Майдан Незалежності

Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °С, що перевищує попереднє значення 2010 року

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У неділю зафіксовано новий температурний рекорд у Києві.

За даними спостережень метеостанції, ніч на 6 серпня виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °С.

Повідомляється, що це на 0,2 °С перевищує попереднє рекордне значення +21,0 °С у 2010 році.

  • Раніше науковці зафіксували 7 липня рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року.  
  • Цими вихідними в Україні була спекотна погода з температурою до +40 °C, грозами й сильним вітром. За прогнозами синоптика, найспекотніше на півдні та сході країни.
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