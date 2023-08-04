Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У ніч на суботу та неділю температура повітря в Україні становитиме +20...+25 °C, найближчої ночі на заході +17...+22 °C.

5 серпня впродовж дня температура повітря очікується +30...+37 °C.

У більшості західних областей мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози і сильний вітер. На решті території малохмарна, суха та спекотна погода.

Погода у неділю

6 серпня в більшості областей +33...+38 °C, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38...+40 °C. У західних областях +24...+29 °C.

По всій Україні передбачається сильний вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Вихідними у столиці буде спека

У Києві 5 серпня очікується +35 °C. Малохмарна, суха та спекотна погода з температурою вночі 18...23 °C. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

6 серпня сонячно та вітряно, +37 °C. У нічні години передбачається +22...+24 °C.

Послаблення спеки буде у понеділок-вівторок, але на сході вона ще триматиметься.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-6 серпня у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Донецькій та Харківській областях.