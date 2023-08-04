Спека до +40°C, дощі та грози: прогноз погоди на вихідні Наталки Діденко
Україну очікує спекотні вихідні з температурою до +40 °C, грозами й сильним вітром. За прогнозами синоптика, найспекотніше буде на півдні та сході країни
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У ніч на суботу та неділю температура повітря в Україні становитиме +20...+25 °C, найближчої ночі на заході +17...+22 °C.
5 серпня впродовж дня температура повітря очікується +30...+37 °C.
У більшості західних областей мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози і сильний вітер. На решті території малохмарна, суха та спекотна погода.
Погода у неділю
6 серпня в більшості областей +33...+38 °C, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38...+40 °C. У західних областях +24...+29 °C.
По всій Україні передбачається сильний вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.
Вихідними у столиці буде спека
У Києві 5 серпня очікується +35 °C. Малохмарна, суха та спекотна погода з температурою вночі 18...23 °C. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
6 серпня сонячно та вітряно, +37 °C. У нічні години передбачається +22...+24 °C.
Послаблення спеки буде у понеділок-вівторок, але на сході вона ще триматиметься.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-6 серпня у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Донецькій та Харківській областях.
- 4 серпня синоптик прогнозувала малохмарну погоду.
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