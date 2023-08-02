Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Температура води у водоймах становить +22...+24 °C.

Очікується завтра вдень антициклональний характер погоди - в країні значною мірою без опадів, лише найближчої ночі на Лівобережжі пройдуть локальні грозові дощі.

Проте уночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому заході та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +13...+18 °C, на півдні та сході країни +17...+22 °C, вдень +25...+30 °C, на Одещині до +33 °C, в Карпатах вночі +7...+12 °C, вдень +20...+25 °C.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у ніч на 3 серпня у західних та північних областях.

Столицею пройдуть дощі

У Києві дощ з грозою передбачається сьогодні в другій половині дня або ввечері, також найближчої ночі, а завтра вдень у столиці буде сухо. Вітер західний 3-8 м/с.

Максимальна температура повітря вночі по області +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C, а у столиці вночі +16...+18 °C, вдень +27...+29 °C.

Прогноз на тиждень

Надалі спека в Україні розкручуватиметься упродовж п'ятниці, суботи й неділі, очікується +32...+38 °C, а на півдні та сході до +40 °C. У західних областях сильної спеки не передбачається.

З 7-8 серпня спека поступово слабшатиме, окрім східної частини.