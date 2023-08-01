Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

По півночі, північному заходу Європи залягла циклонічна депресія, в осередку якої перебувають кілька центрів із найнижчим атмосферним тиском посередині.

На прогностичній карті - циклони Xan, Ventur і Wenzeslaus.

Атмосферні фронти та лінія сходження (жовта), які впливатимуть завтра на погоду в Україні, пов'язані із циклоном Wenzeslaus.

Фото: Наталка Діденко

Повідомляється, що лінія сходження або конвергенція - це об'єднання вітряних потоків, коли повітря в різних напрямках з'єднується, накопичується атмосферна маса. Як наслідок цей вертикальний рух приводить до утворення хмар та опадів.

Вздовж лінії сходження бувають сильні шквали, град і навіть іноді смерчі.

Переважна частина країни буде з дощами

2 серпня грозові дощі очікуються у західних областях України, ввечері опади дійдуть до північних, центральних регіонів та Одещини. Також увечері місцями дощитиме на сході.

При грозах подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 15...20 °C, вдень 25...30 °C, у західних областях 21...26 °C.

Регіони, де очікується суха погода

Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим. Температура коливатиметься у межах 28...31 °C - удень та 17...19 °C - вночі.

Вітер переважно південний 5-10 м/с.

Прогноз у столиці

У Києві 2 серпня очікується дуже тепла, проте без сильної спеки. Температура в області вдень близько +29 °C, а вночі 15...20 °C. По Києву вночі 17...19 °C, вдень 27...29 °C.

Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері, можливі сильні зливи, шквали та град.

Погода на вихідні

6 серпня буде +33...+39 °C, на сході та півдні ймовірно до +40 °C, у західних областях, навпаки, навіть прохолодно, +19...+22 °C.