На Україну насуваються циклони: погода переважно дощова з грозами та шквалами, - синоптик Наталка Діденко
У середу, 2 серпня, в Україні прогнозують переважно дощову з грозами та шквалами погода, сухо буде місцями у центрі та на півдні
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
По півночі, північному заходу Європи залягла циклонічна депресія, в осередку якої перебувають кілька центрів із найнижчим атмосферним тиском посередині.
На прогностичній карті - циклони Xan, Ventur і Wenzeslaus.
Атмосферні фронти та лінія сходження (жовта), які впливатимуть завтра на погоду в Україні, пов'язані із циклоном Wenzeslaus.
Фото: Наталка Діденко
Повідомляється, що лінія сходження або конвергенція - це об'єднання вітряних потоків, коли повітря в різних напрямках з'єднується, накопичується атмосферна маса. Як наслідок цей вертикальний рух приводить до утворення хмар та опадів.
Вздовж лінії сходження бувають сильні шквали, град і навіть іноді смерчі.
Переважна частина країни буде з дощами
2 серпня грозові дощі очікуються у західних областях України, ввечері опади дійдуть до північних, центральних регіонів та Одещини. Також увечері місцями дощитиме на сході.
При грозах подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 15...20 °C, вдень 25...30 °C, у західних областях 21...26 °C.
Регіони, де очікується суха погода
Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим. Температура коливатиметься у межах 28...31 °C - удень та 17...19 °C - вночі.
Вітер переважно південний 5-10 м/с.
Прогноз у столиці
У Києві 2 серпня очікується дуже тепла, проте без сильної спеки. Температура в області вдень близько +29 °C, а вночі 15...20 °C. По Києву вночі 17...19 °C, вдень 27...29 °C.
Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері, можливі сильні зливи, шквали та град.
Погода на вихідні
6 серпня буде +33...+39 °C, на сході та півдні ймовірно до +40 °C, у західних областях, навпаки, навіть прохолодно, +19...+22 °C.
- У перший день серпня в Україні температура повітря висока. Дощі з різною силою йдуть у всіх регіонах, окрім західних.
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