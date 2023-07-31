Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"1-го серпня в Україні - хороше синоптичне літо", - зазначила вона.

Так, температура повітря становитиме +25...+29 °C, на сході та на південному сході сягатиме +29...+32 °C.

Дощі оминуть лише західні регіони

Дощі з грозами пройдуть майже по всій території України - від півночі до півдня, від центру до сходу. Зокрема, у східних областях опади слід очікувати ближче до вечора 1 серпня.

Лише у західних областях день мине без дощів.

Початок серпня у столиці

У Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря. Так, завтра у столиці спостерігатиметься +27...+28 °C.

Дощі також ймовірні, але незначні та локальні.