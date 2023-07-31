Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
У перший день серпня в Україні температура повітря буде висока. Дощі пройдуть з різною силою у всіх регіонах, окрім західних
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"1-го серпня в Україні - хороше синоптичне літо", - зазначила вона.
Так, температура повітря становитиме +25...+29 °C, на сході та на південному сході сягатиме +29...+32 °C.
Дощі оминуть лише західні регіони
Дощі з грозами пройдуть майже по всій території України - від півночі до півдня, від центру до сходу. Зокрема, у східних областях опади слід очікувати ближче до вечора 1 серпня.
Лише у західних областях день мине без дощів.
Початок серпня у столиці
У Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря. Так, завтра у столиці спостерігатиметься +27...+28 °C.
Дощі також ймовірні, але незначні та локальні.
- У неділю, 30 липня, на західній частині України пройшов дощ, вдень опади перейшли ближче до центру. Решта територій насолоджувалися сухою та сонячною літньою погодою.
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