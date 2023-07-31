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Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

31 липня, 2023 понедiлок
14:48
Суспільство погода

У перший день серпня в Україні температура повітря буде висока. Дощі пройдуть з різною силою у всіх регіонах, окрім західних

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"1-го серпня в Україні - хороше синоптичне літо", - зазначила вона.

Так, температура повітря становитиме +25...+29 °C, на сході та на південному сході сягатиме +29...+32 °C.

Дощі оминуть лише західні регіони

Дощі з грозами пройдуть майже по всій території України - від півночі до півдня, від центру до сходу. Зокрема, у східних областях опади слід очікувати ближче до вечора 1 серпня.

Лише у західних областях день мине без дощів.

Початок серпня у столиці

У Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря. Так, завтра у столиці спостерігатиметься +27...+28 °C.

Дощі також ймовірні, але незначні та локальні.

  • У неділю, 30 липня, на західній частині України пройшов дощ, вдень опади перейшли ближче до центру. Решта територій насолоджувалися сухою та сонячною літньою погодою.

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