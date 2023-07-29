Дощі із заходу перейдуть до центру, на решті територій - сонячно і сухо: прогноз на 30 липня від Наталки Діденко
Неділя, 30 липня, на західній частині України пройде з дощами, вдень опади перейдуть ближче до центру. Решта територій насолоджуватимуться сухою та сонячною літньою погодою
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Неділя з дощами буде в західних областях України. Вдень опади посунуться на Вінниччину та Житомирщину, а ввечері дійдуть навіть до Київщини.
Яка очікується температура повітря
У решті областях України завтра пануватиме суха та сонячна погода.
30 липня температура повітря у більшості областей України сягатиме +25...+30 °C.
Погода на вихідні у столиці
У суботу, 29 липня, у Києві можливий короткочасний дощ посеред дня.
Вже у неділю буде знову сухо та сонячно, а температура повітря досягатиме +26...+27 °C. Натомість ввечері ймовірний легкий дощ.
- У п'ятницю, 28 липня, на заході прогнозувалася хмарна погода та без опадів, а у східних та частково південних регіонах минули дощі та грози.
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