Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Неділя з дощами буде в західних областях України. Вдень опади посунуться на Вінниччину та Житомирщину, а ввечері дійдуть навіть до Київщини.

Яка очікується температура повітря

У решті областях України завтра пануватиме суха та сонячна погода.

30 липня температура повітря у більшості областей України сягатиме +25...+30 °C.

Погода на вихідні у столиці

У суботу, 29 липня, у Києві можливий короткочасний дощ посеред дня.

Вже у неділю буде знову сухо та сонячно, а температура повітря досягатиме +26...+27 °C. Натомість ввечері ймовірний легкий дощ.