Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

28 липня дощі та грози передбачаються у східних областях України, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території без істотних опадів, хіба що локальні, незначні опади ймовірні в Карпатах.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 28 липня по всій території Україні окрім західних областей, Житомирщини, Київщини та Вінниччини, - І рівень небезпеки.

Негода пануватиме на сході та частково півдні

Дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму.

У східній частині вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря становитиме завтра вдень +20...+27 °C.

На заході спокійніша погода

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17 °C, у західних областях 9-14 °C, удень 20-25 °C, на Одещині до 28 °C.

На Київщині також не буде сонечка

У Києві в п'ятницю очікується комфортна погода - без опадів, хмарно з проясненнями, лише дещо рвучким обіцяє бути північно-західний вітер 7-12 м/с.

Температура вночі 12...17 °C, а вдень 20...25 °C. У столиці вночі 13...15 °C, вдень 22...24 °C.