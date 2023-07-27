У частині країни пануватиме негода, а на Київщині буде комфортно, але вітряно: прогноз на 28 липня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 28 липня, на заході буде хмарно та без опадів, а у східних та частково південних регіонах прогнозують дощі та грози
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
28 липня дощі та грози передбачаються у східних областях України, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території без істотних опадів, хіба що локальні, незначні опади ймовірні в Карпатах.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 28 липня по всій території Україні окрім західних областей, Житомирщини, Київщини та Вінниччини, - І рівень небезпеки.
Негода пануватиме на сході та частково півдні
Дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму.
У східній частині вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря становитиме завтра вдень +20...+27 °C.
На заході спокійніша погода
У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17 °C, у західних областях 9-14 °C, удень 20-25 °C, на Одещині до 28 °C.
На Київщині також не буде сонечка
У Києві в п'ятницю очікується комфортна погода - без опадів, хмарно з проясненнями, лише дещо рвучким обіцяє бути північно-західний вітер 7-12 м/с.
Температура вночі 12...17 °C, а вдень 20...25 °C. У столиці вночі 13...15 °C, вдень 22...24 °C.
- Сьогодні в Україні прогнозували дощі у багатьох регіонах, але на сході, на Херсонщині та в Криму без опадів
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