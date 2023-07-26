У більшості регіонів України очікуються дощі, проте на сході буде сухо: прогноз погоди на 27 липня від Наталки Діденко
Протягом четверга, 27 липня, в Україні прогнозується дощ у багатьох регіонах, але на сході, на Херсонщині та в Криму буде без опадів
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер західні, північні та центральні регіони накриють короткочасні дощі з грозами. Також це стосується Одещини й Миколаївщини.
"На сході України, на Херсонщині, Запоріжжі, в Криму і на Дніпропетровщині - без опадів", - повідомила Діденко.
Яка буде температура
За даними Наталки Діденко, у західних областях завтра можна очікувати +18...+23°C. У східних регіонах +30...+35°C. У центральних областях +23°C, а у Дніпрі +33°C, решта +25+30
Також у північних регіонах буде +23...+27°C У південній частині на Одещині, Миколаївщині +25...+27°C, решта +29...+33°C.
Фото: Наталка Діденко
У столиці дощитиме
У Києві очікується дощ з грозою. Також буде комфортна температура повітря в районі +23°C. Однак прогнозується рвучкий вітер.
"Вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода - користайтесь хорошими метеоумовами", - додала Діденко.
- У Європі спостерігається рекордно висока температура - Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст, синоптики попереджають, що спека триватиме і наступного тижня.
- На вихідних 22 та 23 липня у більшості областей України були сильні зливи, шквали й град.
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