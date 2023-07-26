Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у четвер західні, північні та центральні регіони накриють короткочасні дощі з грозами. Також це стосується Одещини й Миколаївщини.

"На сході України, на Херсонщині, Запоріжжі, в Криму і на Дніпропетровщині - без опадів", - повідомила Діденко.

Яка буде температура

За даними Наталки Діденко, у західних областях завтра можна очікувати +18...+23°C. У східних регіонах +30...+35°C. У центральних областях +23°C, а у Дніпрі +33°C, решта +25+30

Також у північних регіонах буде +23...+27°C У південній частині на Одещині, Миколаївщині +25...+27°C, решта +29...+33°C.

Фото: Наталка Діденко

У столиці дощитиме

У Києві очікується дощ з грозою. Також буде комфортна температура повітря в районі +23°C. Однак прогнозується рвучкий вітер.

"Вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода - користайтесь хорошими метеоумовами", - додала Діденко.