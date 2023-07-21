Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних 22 та 23 липня у більшості областей України очікуються сильні зливи, шквали й град. У неділю прогнозується прояснення та потепління у деяких регіонах
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
"22-го липня на значній частині території України грозові дощі, на півночі, у більшості центральних областей можливі сильні зливи, шквали й град!" - повідомляє синоптик.
Лише на сході та на південному сході - переважно без опадів.
Занадто спекотно не буде
Зазначається, що на півночі температура повітря знизиться до +19...+22 °C. На решті території України у суботу очікується +24...+29 °C, а на півдні +28...+32 °C.
За даними Діденко, 23-го липня опади припиняться й вийде сонце. Опади затримаються лише на південному сході та сході.
Температура повітря вирівняється, скрізь +24...+29 °C, на півдні +27...+32 °C.
У Києві зливи, але очікується потепління
У столиці в суботу прогнозується дощ та гроза. Є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду. Зазначається, що температура повітря понизиться до +20°C.
У неділю у Києві прояснить, буде сухо, сонячно, гарно і потепліє до +25°C.
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