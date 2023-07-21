Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"22-го липня на значній частині території України грозові дощі, на півночі, у більшості центральних областей можливі сильні зливи, шквали й град!" - повідомляє синоптик.

Лише на сході та на південному сході - переважно без опадів.

Занадто спекотно не буде

Зазначається, що на півночі температура повітря знизиться до +19...+22 °C. На решті території України у суботу очікується +24...+29 °C, а на півдні +28...+32 °C.

За даними Діденко, 23-го липня опади припиняться й вийде сонце. Опади затримаються лише на південному сході та сході.

Температура повітря вирівняється, скрізь +24...+29 °C, на півдні +27...+32 °C.

У Києві зливи, але очікується потепління

У столиці в суботу прогнозується дощ та гроза. Є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду. Зазначається, що температура повітря понизиться до +20°C.

У неділю у Києві прояснить, буде сухо, сонячно, гарно і потепліє до +25°C.