Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба заявив, що думка Заходу змінилася, проте: "Залишилася тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна, вони вже всі зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть".

Міністр зазначає, що нині головним завданням залишається ствердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, країна за своєю суттю не зміниться.

"Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну", - додав Кулеба.

23 травня Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс заявив, що всі розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні.

9 серпня спеціальний представник США з питань України Курт Волкер сказав, що у Штатах ніхто не думає про "збереження обличчя" Путіну, але 20% Конгресу не підтримують допомогу Україні.