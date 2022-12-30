На Заході залишилася тільки секта "збереження обличчя Росії", але щодо Путіна, вони вже все зрозуміли, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на Заході вже немає прихильників ідеї "збереження обличчя Путіна", проте залишилися ті, хто "турбується" про Росію
Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Кулеба заявив, що думка Заходу змінилася, проте: "Залишилася тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна, вони вже всі зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть".
Міністр зазначає, що нині головним завданням залишається ствердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, країна за своєю суттю не зміниться.
"Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну", - додав Кулеба.
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