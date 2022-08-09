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У США ніхто не думає про "збереження обличчя" Путіну, але 20% Конгресу не підтримують допомогу Україні, - Волкер

9 серпня, 2022 вiвторок
12:40
Світ

У Сполучених Штатах Америки близько 80% Конгресу і Сенату повністю підтримують Україну, однак 20% вважає пріоритетнішими внутрішні проблеми країни й питання Китаю

Про це розповів колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю інтернет-виданню Радіо Свобода.

Як йдеться у повідомленні, близько 80% Конгресу і Сенату повністю підтримують Україну, однак є і ті, що висловлюють протилежну позицію.

"Я стурбований іншими американськими трендами. Близько 80% Конгресу і Сенату повністю підтримують Україну, різко виступають проти російської агресії проти України, виступають за надання допомоги Україні, щоб вона могла протистояти цій агресії. Але інші 20%, які не підтримують ці дії з різних причин", - сказав Волкер в інтерв'ю.

За словами експредставника США з питань України, частина Конгресу і Сенату, яка не підтримує допомогу Україні, вважає першочерговим розв'язувати питання з Китаєм та зайнятися власними проблемами, які потрібно фінансувати.

"Хтось ставить за пріоритет Китай, хтось вважає це марною тратою бюджетних грошей, бо незрозуміло, як довго це доведеться робити, хтось думає, є достатньо внутрішніх пріоритетів, які теж треба профінансувати. А дехто вважає, що це безнадійно, що це не буде працювати. Ці голоси стали помітні значно пізніше, і ми бачимо все більше людей, які наводять ці аргументи", - сказав він.

Також Волкер зазначив, що для 80% Конгресу і Сенату важливо бути сильними і чіткими у продовженні підтримки України.

"Росія має покинути Україну і повернутися в межі своїх кордонів. Якщо Росія продовжить свій імперіалістичний курс – це небезпека для всіх нас: для Європи, для США. Це така сама ідеологія, яка спричинила Другу світову війну. І ми не хочемо повторення цього. Росія повинна погодитися повернутися на свою територію. Якщо це станеться, може настати мир. Але я не думаю, що ми близькі до цього прямо зараз", - сказав Волкер виданню Радіо Свобода.

Як пише Радіо Свобода, США вже надали величезну кількість озброєння Україні, темпи постачання будуть зберігатися чи навіть зростати. Зокрема, мова йде про системи HIMARS, про постійний потік боєприпасів та артилерійських снарядів.

"Ми (США, - ред.) постійно намагаємося розширити наші можливості, щоб поставляти більше. Ми рішуче налаштовані на це, і вже виділили фінансування на це – і на цей фінансовий рік, і на початок наступного. І я знаю, що в Конгресу є велика рішучість зробити все, щоб переконатися, що наступний раунд фінансування дозволить продовжити поставки в тому ж темпі", - сказав Волкер.

  • Курт Волкер закликав прийняти Україну в НАТО відразу після закінчення війни з Росією.
  • Міністерство оборони США ухвалило додатковий пакет фінансової допомоги на суму $1 млрд для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.
  • Очільники оборонних відомств США й Канади у телефонній розмові порушили питання спільного реагування на російську агресію в межах НАТО, а також зусилля на підтримку України.

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Україна
війна з Росією
Курт Волкер
НАТО
США
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допомога США Україні
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