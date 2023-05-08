На залізниці Угорщини зійшли з рейок 9 вагонів вантажного поїзда із залізною рудою: затримується рейс Відень - Київ
Безпересадкові вагони Відень - Київ запізнюються на 6 годин через аварію на угорській залізниці
Про це передає Укрзалізниця.
У зв'язку з транспортною подією на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень - Київ відправленням із Відня 07.05.2023 запізнюються на 6 годин. По прибуттю на ст. Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород - Київ і прибудуть до столиці 09.05.2023 (замість 08.05.2023 о 19:30) у складі поїзда №750", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 7 травня 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Наразі угорські залізничники тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.
Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.
В Укрзалізниці додають: "Звертаємо увагу українських пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, просимо враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорту".
Фото: Укрзалізниця
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