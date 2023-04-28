У США з рейок зійшов потяг, який перевозив небезпечні речовини
У четвер, 28 квітня, у штаті Вісконсин потяг зійшов з рейок, внаслідок цього два вагони впали в річку Міссісіпі
Про це повідомляє CNN.
Вантажний потяг перевозив небезпечні речовини. Проте наголошується, що у тих вагонах, які впали у річку Міссісіпі, не було нічого небезпечного.
"Нам повідомили, що у самому поїзді були небезпечні речовини, але, як вважають, наразі це не повинно викликати занепокоєння у громадськості чи служб реагування, оскільки ці вагони були ізольовані", - повідомив фахівець з управління надзвичайними ситуаціями округу Крофорд.
За даними BNSF Railway, поїзд зійшов з рейок близько 12:15 за місцевим часом поблизу села Де Сото, і з тих пір усі члени екіпажу були знайдені.
Щонайменше одній людині надали медичну допомогу.
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