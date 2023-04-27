Про це пише AP.

5-й флот ВМС США на Близькому Сході ідентифікував судно як Advantage Sweet. Дані супутникового відстеження судна від MarineTraffic.com показали, що воно перебуває в Оманській затоці на північ від столиці Оману Маскат. Воно нещодавно вийшло із Кувейту та прямувало на Х’юстон, що у США.

Advantage Sweet подав сигнал лиха о 13:15, перебуваючи в міжнародних водах, коли Іран захопив судно, повідомили у ВМС США.

"Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність, — йдеться у заяві 5-го флоту. - Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер".

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що арешт стався після того, як "невідоме судно зіткнулося з іранським судном минулої ночі в Перській затоці, в результаті чого кілька іранських членів екіпажу зникли безвісти та отримали поранення". Інше судно, причетне до ймовірного зіткнення, не вказано.

5-й флот заявив, що захоплення Іраном стало щонайменше п'ятим комерційним судном, захопленим Тегераном за останні два роки.

Менеджер танкера, турецька фірма, не відповіла на запити про коментарі. Його зазначеним власником виявилася китайська компанія.