Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією, аби придбати санкційне ракетне паливо, - Politico
Китай і Росія ведуть секретні переговори з Іраном про поповнення запасів ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет
Про це мовиться в матеріалі Politico із посиланням на дипломатів.
Тегеран веде паралельні переговори з офіційними особами і підконтрольними урядам організаціями Росії та Китаю, в тому числі з державним російським виробником хімічної продукції ФКП "Анозит", з метою придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет.
За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, переговори про придбання АП у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.
- Нагадаємо, генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, заявив, що Ірану знадобиться лише декілька місяців для того, щоб створити власну ядерну зброю, якщо Тегеран має на меті її створення.
- Високопосадовці США обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном та допускають укладення угоди, що дасть змогу обмежити ядерний розвиток країни.
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