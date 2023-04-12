Про це мовиться в матеріалі Politico із посиланням на дипломатів.

Тегеран веде паралельні переговори з офіційними особами і підконтрольними урядам організаціями Росії та Китаю, в тому числі з державним російським виробником хімічної продукції ФКП "Анозит", з метою придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет.

За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, переговори про придбання АП у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.