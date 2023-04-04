У США обговорюють імовірність послаблення санкцій проти Ірану в обмін на замороження ядерної програми, - Axios
Високопосадовці США обговорюють новий підхід у переговорах з Іраном та допускають укладення угоди, що дасть змогу обмежити ядерний розвиток країни
Про це повідомляє видання Axios з посиланням на кількох співрозмовників - посадовців з Ізраїлю, західних дипломатів та американських експертів.
За інформацією видання, у Сполучених Штатах Америки обговорюють можливість укладення проміжної угоди з Іраном, яка має вирішити багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана.
Зазначається, що адміністрація президента Байдена може вдатися до нового підходу співпраці, оскільки Тегеран просувається вперед у збагаченні урану, а переговори 2015 року зайшли в глухий кут. Нова тимчасова угода може передбачати послаблення санкцій в обмін на те, що Тегеран частково заморозить свою ядерну програму.
Міжнародне агентство з атомної енергії у лютому оприлюднило дані щодо накопичення Іраном понад 87,5 кг урану, збагаченого до 60%. За словами фахівців, якщо довести його до 90%, цього вже вистачить для однієї ядерної боєголовки.
Зазначається, що напередодні США зняли це питання з порядку денного, хоча і не відкидали спроб усе ж домовитися про повернення до угоди з Іраном від 2015 року. Утім підтримка Іраном Росії у війні проти України та жорстоке придушення протестів сильно ускладнили ситуацію.
За даними джерел, нещодавно Ізраїль повідомив Вашингтону, що він стурбований стрімким розвитком ядерної програми Ірану і готовий завдати удару, якщо Тегеран підвищить рівень збагачення урану вище 60%.
Можлива угода передбачає зупинку на рівні 60%, а союзники в обмін на це готові послабити деякі санкції.
- Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, заявив, що Ірану знадобиться лише декілька місяців для того, щоб створити власну ядерну зброю, якщо Тегеран має на меті її створення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.82
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе