Про це повідомляє видання Axios з посиланням на кількох співрозмовників - посадовців з Ізраїлю, західних дипломатів та американських експертів.

За інформацією видання, у Сполучених Штатах Америки обговорюють можливість укладення проміжної угоди з Іраном, яка має вирішити багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана.

Зазначається, що адміністрація президента Байдена може вдатися до нового підходу співпраці, оскільки Тегеран просувається вперед у збагаченні урану, а переговори 2015 року зайшли в глухий кут. Нова тимчасова угода може передбачати послаблення санкцій в обмін на те, що Тегеран частково заморозить свою ядерну програму.

Міжнародне агентство з атомної енергії у лютому оприлюднило дані щодо накопичення Іраном понад 87,5 кг урану, збагаченого до 60%. За словами фахівців, якщо довести його до 90%, цього вже вистачить для однієї ядерної боєголовки.

Зазначається, що напередодні США зняли це питання з порядку денного, хоча і не відкидали спроб усе ж домовитися про повернення до угоди з Іраном від 2015 року. Утім підтримка Іраном Росії у війні проти України та жорстоке придушення протестів сильно ускладнили ситуацію.

За даними джерел, нещодавно Ізраїль повідомив Вашингтону, що він стурбований стрімким розвитком ядерної програми Ірану і готовий завдати удару, якщо Тегеран підвищить рівень збагачення урану вище 60%.

Можлива угода передбачає зупинку на рівні 60%, а союзники в обмін на це готові послабити деякі санкції.