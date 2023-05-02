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На Брянщині через підрив залізничної колії зійшли з рейок локомотив і 20 вагонів вантажного потяга

2 травня, 2023 вiвторок
21:25
Війна з Росією На Брянщині через підрив колії з рейок зійшли 20 вагонів

У Брянській області РФ пролунали три вибухи на залізничній колії – з рейок зійшли локомотив і 20 вагонів вантажного потяга

Про це повідомляють в Російській залізній дорозі, правоохоронних органах та владі.

"Сьогодні о 19:47 на перегоні Сніжецька — Білі Береги у Брянській області через незаконне втручання у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного потяга. За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає", - повідомили на російській залізниці.

Наразі рух на ділянці Сніжецьк - Білі Береги припинено.

"У районі залізничної станції Сніжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Внаслідок пригоди з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", - додав губернатор Олександр Богомаз.

Телеграм-канали повідомляють, що пролунали відразу три вибухи в момент проходження вантажного складу, що прямував з Брянська на Карачов. Загалом у поїзді було 70 вагонів.

На фото та відео видно, що потяг складався з цистерн, вочевидь з пальним.

  • Нагадаємо, вчора, 1 травня, у Брянській області потяг із 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами та будівельними матеріалами, зійшов з рейок унаслідок детонації вибухівки, сталася пожежа.
Росія
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