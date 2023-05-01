У Брянській області потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок через вибуховий пристрій, - росЗМІ
У Брянській області потяг із 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами та будівельними матеріалами, зійшов з рейок унаслідок детонації вибухівки, сталася пожежа
Про це інформують російські засоби масової інформації з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза.
1 травня на перегоні Расуха - Унеча потяг з цистернами, що перевозив нафтопродукти зійшов з рейок. Налічується 60 цистерн з пальним і будівельними матеріалами, 7 з них, а також локомотив перекинулися.
Повідомляється, подія в Брянській області сталася через підрив полотна залізниці, а незадовго до цього було підірвано залізницю.
Унаслідок цього сталося загоряння. Губернатор запевнив, що потерпілих немає.
Рух поїздів на цій ділянці призупинили.
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