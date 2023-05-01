Про це інформують російські засоби масової інформації з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза.

1 травня на перегоні Расуха - Унеча потяг з цистернами, що перевозив нафтопродукти зійшов з рейок. Налічується 60 цистерн з пальним і будівельними матеріалами, 7 з них, а також локомотив перекинулися.

Повідомляється, подія в Брянській області сталася через підрив полотна залізниці, а незадовго до цього було підірвано залізницю.

Унаслідок цього сталося загоряння. Губернатор запевнив, що потерпілих немає.

Рух поїздів на цій ділянці призупинили.