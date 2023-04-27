У селищі Брянської області зникло світло, у РФ звинуватили Україну в обстрілах
У селищі Климово російської Брянської області у ніч проти 27 квітня зникло світло, влада звинуватила українські війська в обстрілі
Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.
"Українські націоналісти здійснили обстріл по території селища Климове. Постраждалих немає. Унаслідок атаки порушено енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - написав він.
- Раніше влада Брянської області поскаржилися на "атаку безпілотника ЗСУ" на житловий будинок у Клинцях.
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