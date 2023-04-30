РФ звинуватила Україну в обстрілі Брянської області та заявила про 4 загиблих

Про це він написав у телеграмі.

Він також заявив про нібито двох поранених, яких дістали з-під уламків.

Вночі губернатор писав про руйнування одного будинку та пожежу на місці прильоту. Пізніше він додав, що ще декілька будинків постраждали.

Нараз роботи з розбору завалів зруйнованого будинку продовжуються.