РФ звинуватила Україну в обстрілі Брянської області та заявила про 4 загиблих
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, нібито вночі, 30 квітня, ЗСУ обстріляли населений пункт Суземка, внаслідок чого загинуло 4 людей
Про це він написав у телеграмі.
Він також заявив про нібито двох поранених, яких дістали з-під уламків.
Вночі губернатор писав про руйнування одного будинку та пожежу на місці прильоту. Пізніше він додав, що ще декілька будинків постраждали.
Нараз роботи з розбору завалів зруйнованого будинку продовжуються.
- У селищі Климово російської Брянської області у ніч проти 27 квітня зникло світло, влада звинуватила українські війська в обстрілі.
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