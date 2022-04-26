На Запоріжжі через ранкові обстріли загинула одна людина та ще одна зазнала травм, - ОВА
Вранці 26 квітня на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві рашистські керовані ракети, а третя ракета розірвалася у повітрі, внаслідок обстрілу постраждали люди
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти у проміжку між 6:40 та 6:50 обстріляли Запоріжжя. Крилаті ракети ворога пролетіли над АЕС
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