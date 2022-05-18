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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запоріжжі окупанти 18 травня закрили проїзд через Василівку

На Запоріжжі окупанти 18 травня закрили проїзд через Василівку

18 травня, 2022 середа
12:45
війна з Росією окупанти

На Запоріжжі 18 травня росіяни закрили проїзд через Василівку, а біля Оріхового й Пологів тривають бої

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"За попередньою інформацією окупаційні війська сьогодні закрили проїзд через Василівку. На який термін - поки що не відомо", - попередив він.

На оріховському й пологівському напрямках тривають бої. Там проїзд заблокований і може бути небезпечним. У разі зміни ситуації повідомлятимуть додатково.

  • Речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв переконаний, що російські загарбники готуються до затяжної війни та збираються перейти до оборони своїх позицій у разі потреби.

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Енергодар
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