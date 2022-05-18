Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"За попередньою інформацією окупаційні війська сьогодні закрили проїзд через Василівку. На який термін - поки що не відомо", - попередив він.

На оріховському й пологівському напрямках тривають бої. Там проїзд заблокований і може бути небезпечним. У разі зміни ситуації повідомлятимуть додатково.

Речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв переконаний, що російські загарбники готуються до затяжної війни та збираються перейти до оборони своїх позицій у разі потреби.

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