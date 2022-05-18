Окупанти переходять до затяжної фази війни, відтак в Запорізькій області здійснюють фортифікаційні роботи, — речник ОВА
Речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв переконаний, російські загарбники готуються до затяжної війни. На межах Запорізької області окупанти готуються за необхідності перейти до оборони своїх позицій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборонних дій. На деяких ділянках вони намагаються просунутись, проте отримують потужну відсіч і заспокоюються", – сказав Ареф’єв.
Речник ОВА додав, згідно з даними СБУ, що перехоплює розмови окупантів, вони налякані постачання нової зброї для українського війська.
"Окупанти заздрять, що в українських воїнів, зокрема тих, які боронять Запорізький напрямок, є "байрактари". Також вони із жахом очікують на нові постачання іноземної зброї для ЗСУ", – розповів він.
Також Ареф’єв додав, що російські загарбники продовжують викрадати людей на території Запорізької області.
"Станом на 17 травня в заручниках окупантів перебуває близько 280 осіб, з них 163 людини звільнені, а 117 осіб далі перебувають в неволі. Одразу наголошу, аби ви хочете, щоб ваші близькі потрапили у списки на обмін, вам необхідно повідомити їхні дані за телефоном гарячої лінії +0 800 503 508", – сказав він.
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