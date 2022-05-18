Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборонних дій. На деяких ділянках вони намагаються просунутись, проте отримують потужну відсіч і заспокоюються", – сказав Ареф’єв.



Речник ОВА додав, згідно з даними СБУ, що перехоплює розмови окупантів, вони налякані постачання нової зброї для українського війська.



"Окупанти заздрять, що в українських воїнів, зокрема тих, які боронять Запорізький напрямок, є "байрактари". Також вони із жахом очікують на нові постачання іноземної зброї для ЗСУ", – розповів він.



Також Ареф’єв додав, що російські загарбники продовжують викрадати людей на території Запорізької області.

"Станом на 17 травня в заручниках окупантів перебуває близько 280 осіб, з них 163 людини звільнені, а 117 осіб далі перебувають в неволі. Одразу наголошу, аби ви хочете, щоб ваші близькі потрапили у списки на обмін, вам необхідно повідомити їхні дані за телефоном гарячої лінії +0 800 503 508", – сказав він.

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