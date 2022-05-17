Військові на Запоріжжі почали отримувати зброю за програмою ленд-лізу

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, пише Інтерфакс-Україна.

Інноваційне озброєння вже надійшло до Запорізької області в рамках програми військової допомоги "лен-дліз", і нині його вже освоюють бійці Збройних сил України, йдеться у повідомленні.

"Запорізькі артилеристи вже мають можливість потренуватися у використанні новітнього озброєння", - повідомила ОВА.

За її повідомленням, ЗСУ докладають максимум зусиль для захисту області від ворожих атак.