Військові на Запоріжжі почали отримувати зброю за програмою ленд-лізу
Озброєння з програми військової допомоги "ленд-ліз" почало надходити до Запорізької області
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, пише Інтерфакс-Україна.
Інноваційне озброєння вже надійшло до Запорізької області в рамках програми військової допомоги "лен-дліз", і нині його вже освоюють бійці Збройних сил України, йдеться у повідомленні.
"Запорізькі артилеристи вже мають можливість потренуватися у використанні новітнього озброєння", - повідомила ОВА.
За її повідомленням, ЗСУ докладають максимум зусиль для захисту області від ворожих атак.
- Нагадаємо, ленд-ліз може фінансуватися постфактум, зброя буде надходити в Україну.
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