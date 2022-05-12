Європейський Союз відправить Україні другий транш допомоги у €600 млн до 20 травня
Речниця Єврокомісії запевнила, що 11 травня, Європейська комісія ухвалила рішення про другий транш програми надзвичайної макрофінансової допомоги Україні. Відтак €600 млн до 20 травня цього року
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Дани Шпінант на брифінг в Брюсселі.
ЄС надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України.
"Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня", – сказала Дана Шпінант.
Також Єврокомісія ухвалила рішення про транспортні лінії солідарності, які допоможуть Україні експортувати сільськогосподарську продукцію.
- За заявою німецького віцеканцлера, Німеччина має оперативно доставити в Україну військову допомогу з огляду на підготовку нападу Росії на Сході України.
- Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про необхідність надання Україні важкого озброєння.
- 13 травня Євросоюз затвердив третій транш військової допомоги Україні: 500 млн євро підуть на поставку озброєння Україну, пального та засобів індивідуального захисту для військових.
- Нагадаємо, 11 березня, Євросоюз виплатив Україні перший транш €300 млн екстреної макрофінансової допомоги на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
- Оборонне відомство США готове ще кілька тижнів постачати допомогу Україні з попереднього пакета, бо має досі нереалізований транш на $150 млн, затверджений минулого тижня, а також ще $100 млн залишку.
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