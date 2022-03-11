ЄС виплатив перший транш €300 млн екстреної макрофінансової допомоги Україні
У п'ятницю, 11 березня, Євросоюз виплатив Україні перший транш €300 млн екстреної макрофінансової допомоги на тлі повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги Україні", - написала вона у Twitter.
Вона зазначила, що це перший платіж із пакета в 1,2 мільярда євро. Наступні транші виплатять у майбутньому.
- Нагадаємо, 24 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет невідкладної макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нового вторгнення Росії.
- 1 лютого Єврокомісія офіційно затвердила виділення €1,2 млрд допомоги Україні.
- 21 лютого Рада ЄС затвердила €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні.
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