Єврокомісія схвалила рішення про виділення Україні €1,2 млрд
У вівторок, 1 лютого, Європейська комісія офіційно затвердила виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення
Про це повідомляється в офіційному Twitter Єврокомісії.
"Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до €1,2 млрд - на додаток до €5,6 млрд, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм", - йдеться у дописі.
Зазначається, що після схвалення програми Радою ЄС і Європарламентом буде якнайшвидше надіслано перший транш у розмірі €600 млн.
Другий транш виплатять за умови виконання українською владою короткострокових політичних заходів для посилення зусиль щодо державотворення та стійкості, а також за умови виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом.
- Нагадаємо, 24 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет невідкладної макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе