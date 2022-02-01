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Єврокомісія схвалила рішення про виділення Україні €1,2 млрд

1 лютого, 2022 вiвторок
17:10
Світ ЄС

У вівторок, 1 лютого, Європейська комісія офіційно затвердила виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення

Про це повідомляється в офіційному Twitter Єврокомісії.

"Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до €1,2 млрд - на додаток до €5,6 млрд, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм", - йдеться у дописі.
 


Зазначається, що після схвалення програми Радою ЄС і Європарламентом буде якнайшвидше надіслано перший транш у розмірі €600 млн.

Другий транш виплатять за умови виконання українською владою короткострокових політичних заходів для посилення зусиль щодо державотворення та стійкості, а також за умови виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом.
 
  • Нагадаємо, 24 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет невідкладної макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.

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Економіка
Єврокомісія
фінансова допомога
допомога ЄС
війна з Росією
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