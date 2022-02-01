Єврокомісія схвалила рішення про виділення Україні €1,2 млрд

Про це повідомляється в офіційному Twitter Єврокомісії.



"Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до €1,2 млрд - на додаток до €5,6 млрд, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 24 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет невідкладної макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.

Зазначається, що після схвалення програми Радою ЄС і Європарламентом буде якнайшвидше надіслано перший транш у розмірі €600 млн.Другий транш виплатять за умови виконання українською владою короткострокових політичних заходів для посилення зусиль щодо державотворення та стійкості, а також за умови виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом.