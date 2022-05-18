На Запоріжжі Росія взяла в заручники 280 українців
У Запорізькій області Росія взяла в заручники 280 українців
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Із них 163 звільнені, а 117 досі у заручниках.
"На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України. Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб", - йдеться у звіті.
Увага! Для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном: 0 800 503 508.
- У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.66Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе