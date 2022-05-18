На Запоріжжі Росія взяла в заручники 280 українців

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Із них 163 звільнені, а 117 досі у заручниках.

"На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України. Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб", - йдеться у звіті.

Увага! Для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном: 0 800 503 508.

У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb