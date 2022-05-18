Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", - йдеться у повідомленні.

Поза тим, у Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. "Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - сказано у телеграм-каналі Запорізької ОВА.

Також наголошують, що у селі Велика Білозерка Василівського району росіяни спробували роздавати гуманітарну допомогу. За подачкою від окупантів прийшло лише 5 людей.

"У селищі Михайлівка колаборанти похвалилися тим, що передали гуманітарну допомогу до місцевої лікарні. Однак ці ліки - українського виробництва. Тобто це все було викрадено у волонтерів, які іноді мають змогу відвозити допомогу до окупованих міст та селищ", - повідомляють у Запорізькій ОВА.

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