У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу, - Запорізька ОВА
Водночас мелітопольці повідомляють, що завезені росіянами до міста "шептуни" намагаються посіяти в думки містян недовіру до України
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", - йдеться у повідомленні.
Поза тим, у Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. "Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - сказано у телеграм-каналі Запорізької ОВА.
Також наголошують, що у селі Велика Білозерка Василівського району росіяни спробували роздавати гуманітарну допомогу. За подачкою від окупантів прийшло лише 5 людей.
"У селищі Михайлівка колаборанти похвалилися тим, що передали гуманітарну допомогу до місцевої лікарні. Однак ці ліки - українського виробництва. Тобто це все було викрадено у волонтерів, які іноді мають змогу відвозити допомогу до окупованих міст та селищ", - повідомляють у Запорізькій ОВА.
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