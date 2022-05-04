На Запоріжжі окупанти почали переодягатись у форму ЗСУ: слід очікувати на провокації і компрометування українських військових

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативне командування "Південь".



"Відучора в місті Токмак, на Запоріжжі окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій ЗСУ. Не виключено здійснення провокативних дій такими "вирядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення", - розповіли в ОК "Південь".



Загальні ворожі втрати на Півдні за добу склали 47 осіб та 15 одиниць техніки. Росіяни втратили 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки.



Також знищено 7 складів, колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.





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