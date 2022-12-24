На Запоріжжі окупанти погрожують "націоналізувати" майно українців
На тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни погрожують "націоналізувати" майно українців
Про ситуацію на Запоріжжі повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства ворога. Зокрема, у разі відмови росіяни погрожують “націоналізувати”, тобто просто забрати це нерухоме майно. Зазначимо, що росіяни навіть створили онлайн-майданчик для продажу такого “націоналізованого” майна", - розповіли у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що такі дії росіян є злочинами й не мають юридичної ваги. Вся земля та майно повернуться власникам після деокупації регіону.
"Центр національного спротиву закликає уникати співпраці з ворогом: не отримувати паспорт РФ чи будь-які документи окупаційної влади", - йдеться у матеріалі.
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