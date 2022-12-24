На Запоріжжі окупанти погрожують "націоналізувати" майно українців

Про ситуацію на Запоріжжі повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства ворога. Зокрема, у разі відмови росіяни погрожують “націоналізувати”, тобто просто забрати це нерухоме майно. Зазначимо, що росіяни навіть створили онлайн-майданчик для продажу такого “націоналізованого” майна", - розповіли у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що такі дії росіян є злочинами й не мають юридичної ваги. Вся земля та майно повернуться власникам після деокупації регіону.

"Центр національного спротиву закликає уникати співпраці з ворогом: не отримувати паспорт РФ чи будь-які документи окупаційної влади", - йдеться у матеріалі.

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

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