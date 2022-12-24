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Головна війна з Росією У Горностаївці на Херсонщині російські окупанти на 10 діб запровадили цілодобову комендантську годину

У Горностаївці на Херсонщині російські окупанти на 10 діб запровадили цілодобову комендантську годину

24 грудня, 2022 субота
18:27
війна з Росією російські військові окупанти

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року

Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту", - йдеться у дописі.

Понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, 3 ракетних удари по цивільних  об’єктах: окупанти обстріляли Запорізьку область

"Так, протягом доби, противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається.

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Слобожанський напрямок: мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка - Луганської.

Лиманський напрямок: загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

Бахмутський напрямок: противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Запорізький напрямок: ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

Херсонський напрямок: від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

Артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів

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Зазначається, що Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

"А наші ракетники й артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів", - додається. 

  • Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу поінформували, що упродовж 23 грудня окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Бахмутському напрямку. Загалом російські загарбники завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі в Донецькій області.
  • За добу 23 грудня окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, під обстрілами опинилися 27 цивільних обʼєктів. 
  • У суботу, 24 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона, унаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, а ще 58 - зазнали поранень.

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ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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