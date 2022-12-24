Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"США повинні продовжувати надавати Україні зброю, збільшуючи її кількість та якість. Україна довела, що вона вміє воювати й використовувати цю зброю. Америка прийняла чудове рішення відправити в Україну системи Patriot. Цих систем має бути більше, і Україна має рацію, наполягаючи на цьому. Втім американці вже багато зробили", - зауважив Фрід.

Експерт також додав, що це війна, в якій ще багато невизначеностей і ми не знаємо, чи будуть наступні українські атаки успішними.

"Підозрюємо, якщо росіяни спробують атакувати, то зазнають поразки. Ми також знаємо, який стрес переживає зараз українська економіка через російські атаки. Але також є певні докази, що Росія стресує точно не менше. Україна бореться за своє майбутнє. Росія ж бореться за імперське марнославство Путіна, а воювати за бажання царя так відважно не вдається. Дуже багато покладено на шальки терезів і невідомо, чим це обернеться", - вважає Фрід.

Нагадаємо, 22 грудня, під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".

Цього ж дня опозиційний мундеп з Петербурга подав на Путіна в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною.

У четвер, 22 грудня, Путін сказав, що в Україні йде "війна", хоча за це слово у Росії тисячі людей отримали кримінальні справи - Держдеп закликав його наступним кроком вивести війська з України

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