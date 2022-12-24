Держдеп закликав Путіна після визнання "спецоперації" війною, вивести війська з України
У четвер, 22 грудня, Путін сказав, що в Україні йде "війна", хоча за це слово у Росії тисячі людей отримали кримінальні справи - Держдеп закликав його наступним кроком вивести війська з України
У п'ятницю на це відреагували у Держдепі, пише BBC.
"З 24 лютого США та решта світу знали, що путінська "спеціальна військова операція" - це нічим не спровокована і ніяк не обґрунтована війна проти України. Нарешті, після 300 днів війни, Путін назвав речі своїми іменами. Як наступний крок до визнання реальності ми закликаємо його припинити цю війну і вивести війська з України", - цитує Франц прес представницю Держдепу.
На те, що Путін вимовив слово "війна", звернули увагу і багато його критиків у Росії, проте вважати це кроком до "визнання реальності" щонайменше передчасно. Він вважає, і неодноразово це казав, що "війна" почалася 2014 року.
"Все це почалося в 2014 році після держперевороту, спровокованого тими ж Штатами, коли пиріжки роздавали на Майдані. Я вже багато разів про це говорив, - сказав він. - Але наша мета не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну: ми цього прагнемо і будемо прагнути".
Теза про те, що Росія нібито "не починає війни, а закінчує", пропаганда почала просувати ще у лютому та березні.
Навіть якщо реальності Путіна та тих, хто гине під його бомбами, зійдуться, це вже не допоможе врятувати життя українців та росіян, заявив Держдеп.
"Визнання Путіним очевидного не принесе жодної втіхи ні народу України, ні десяткам тисяч російських сімей, чиї родичі загинули на путінській війні", - сказала представниця Держдепу.
- Нагадаємо, 22 грудня, під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".
- Цього ж дня опозиційний мундеп з Петербурга подав на Путіна в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною.
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