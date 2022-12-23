На Путіна подали в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною

Звернення про це до правоохоронців скерував Пітерський муніципальний депутат Микита Юферєв, про що повідомив у своєму Твітері.

"Володимир Путін назвав війну війною… Але указу про завершення СВО (спеціальної військової операції, - ред.) не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Скерував звернення до органів, щоб Путіна залучили за поширення фейків про армію", - написав мундеп.

Владимир Путин назвал войну войной: «Наша цель - закончить эту войну». Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии pic.twitter.com/dEmNSyNwyQ — Никита Юферев (@NikitaYuferev) December 22, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".

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