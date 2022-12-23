На Путіна подали в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною
Прокуратура та МВС мають порушити проти Путіна кримінальну справу через "фейки про армію" за те, що він назвав "спецоперацію" війною
Звернення про це до правоохоронців скерував Пітерський муніципальний депутат Микита Юферєв, про що повідомив у своєму Твітері.
"Володимир Путін назвав війну війною… Але указу про завершення СВО (спеціальної військової операції, - ред.) не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Скерував звернення до органів, щоб Путіна залучили за поширення фейків про армію", - написав мундеп.
- Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".
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