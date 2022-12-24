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Війна з Росією: хроніка
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За добу росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, ще п'ять людей отримали поранення

24 грудня, 2022 субота
08:43
війна з Росією

За добу 23 грудня окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, загалом від початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії загинула 1281 людина

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграм.

Зазначається, що від російських атак загинули двоє мирних мешканців Донеччини, а саме в Кураховому.

Ще п'ятеро людей отримали поранення: це мешканці Бахмута, Лимана, Єлизаветівки та Курахового.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії загинула 1281 людина, ще 2785 - дістали поранення.

Павло Кириленко наголошує, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо, однак кожен воєнний злочинець буде покараний.

  • Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу поінформували, що упродовж 23 грудня окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Бахмутському напрямку. Загалом російські загарбники завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі в Донецькій області.

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Донеччина
окупанти
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