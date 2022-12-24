За добу росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, ще п'ять людей отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграм.

Зазначається, що від російських атак загинули двоє мирних мешканців Донеччини, а саме в Кураховому.

Ще п'ятеро людей отримали поранення: це мешканці Бахмута, Лимана, Єлизаветівки та Курахового.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії загинула 1281 людина, ще 2785 - дістали поранення.

Павло Кириленко наголошує, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо, однак кожен воєнний злочинець буде покараний.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу поінформували, що упродовж 23 грудня окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Бахмутському напрямку. Загалом російські загарбники завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі в Донецькій області.

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