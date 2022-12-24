Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на фейсбук.

Захисники України відбили ворожі атаки поблизу 10 населених пунктів, а також уразили 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів росіян.

За добу 23 грудня Сили оборони відбили атаки РФ у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація минулого дня завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також уразила позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також воїни знищили 9 російських БПЛА різних типів.

Захисники з ракетних військ та артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

22 грудня підрозділи ЗСУ на Запоріжжі знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Більш як 70 військових РФ отримали поранення.

Минулої доби окупанти завдали по Україні 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 62 обстріли з РСЗВ.

23 грудня російські загарбники завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі в Донецькій області.

Також від 62 обстрілів з реактивних систем залпового вогню постраждала цивільна інфраструктура Херсона, є жертви серед місцевих мешканців.

Війська РФ надалі зазнають втрат

Через значну кількість поранених загарбників лікарні Луганщини продовжують перетворювати на військові шпиталі, зокрема в Біловодську та Марківці.

19 грудня до хірургічного відділення райлікарні Старобільська привезли близько 100 поранених окупантів.

Ситуація по напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області.

На Слобожанському напрямку під мінометними та артилерійськими обстрілами росіян опинилися райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог гатив з танків, артилерії та мінометів по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 25 населених пунктів. Серед них - Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку з артилерії обстріляно Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під ураження з реактивної та ствольної артилерії потрапили більш як 50 міст та сіл. Серед них - Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобіївка на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше у Генштабі інформували, що в Білорусі військові комісаріати перевіряють приписний склад, де особливу увагу приділяють старшим офіцерам у запасі.

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