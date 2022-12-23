У Білорусі військкомісаріати перевіряють приписний склад, а ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів - зведення Генштабу

Про це у ранковому зведенні 23 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Українські воїни відбили атаки ворога в районах 19 міст та сіл, а також уразили 16 районі дислокації росіян

За 22 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Своєю чергою авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БПЛА противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Росія завдала 6 ракетних та 6 авіаційних ударів по Україні за добу

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях.

Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Білорусі перевіряють приписний склад

Так, на території Республіки Білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу.

Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі.

Ситуація по напрямках

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з РСЗВ у районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон.

Раніше у Генштабі зазначили, що російські загарбники готуються до оборони на території тимчасово окупованого Криму й здійснюють інженерне обладнання позицій.

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