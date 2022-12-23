Про це у ранковому зведенні 23 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Так, на території тимчасово окупованого Криму ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

А через значні втрати загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

15 грудня українська розвідка з'ясувала, що російські загарбники в Криму готуються відбивати атаки ЗСУ. Вже 17 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим.

19 грудня в етері Еспресо директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих наголосив: РФ перенесла майданчики для запуску дронів з Криму до Краснодарського краю.

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