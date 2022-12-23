У Криму окупанти обладнують оборонні позиції вздовж одного з автошляхів, - Генштаб
Російські загарбники готуються до оборони на території тимчасово окупованого Криму й здійснюють інженерне обладнання позицій
Про це у ранковому зведенні 23 грудня передає Генштаб ЗСУ.
Так, на території тимчасово окупованого Криму ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.
А через значні втрати загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.
Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.
- 15 грудня українська розвідка з'ясувала, що російські загарбники в Криму готуються відбивати атаки ЗСУ. Вже 17 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим.
- 19 грудня в етері Еспресо директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих наголосив: РФ перенесла майданчики для запуску дронів з Криму до Краснодарського краю.
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