У тимчасово окупованому Криму армія РФ готується до висадки українського десанту, - розвідка
Українська розвідка з'ясувала, що російські загарбники в Криму готуються відбивати атаки наших Збройних Сил
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту", - пише ГУР.
Повідомляється, що нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району рашисти почали обладнання мережі мінних загороджень, окопів та траншей.
Також встановлюють так звані зуби дракона - ряди бетонних пірамідок, які призначені для зупинки просування важкої техніки.
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