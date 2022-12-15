Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту", - пише ГУР.

Повідомляється, що нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району рашисти почали обладнання мережі мінних загороджень, окопів та траншей.

Також встановлюють так звані зуби дракона - ряди бетонних пірамідок, які призначені для зупинки просування важкої техніки.

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