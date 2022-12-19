РФ перенесла майданчики для запуску дронів з Криму до Краснодарського краю, - експерт Defense Express Рябих
Російська армія намагається використовувати різну тактику, щоб підвищувати ефективність застосування іранських дронів-камікадзе
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Противник намагається використовувати різну тактику, щоб підвищувати ефективність. Він запускає ці Shahed вночі, щоб знизити ефективність ППО, бо частина засобів, які використовуються для боротьби з цими цілями не є дуже ефективною для дій вночі. Зокрема, це кулеметні установки з звичайними прицілами", - зазначив він.
Рябих додав, що противник постійно застосовує тактику зміни траєкторії польоту.
"Потрібно сказати, що РФ має певні перестороги і не запускає ці дрони з Криму, тому що відчуває, що вони можуть вражатися засобами, які є в Україні. Тому ворог переніс стартові майданчики на територію Краснодарського краю. Найбільш ефективною тактикою боротьби з цими дронами є знищення їх в місцях запуску. Я думаю, що після попередніх атак партнери зрозуміли, що Україні потрібні засоби знищення цих терористичних засобів РФ. Необхідно отримати засоби ураження, які діють до 2 тис. км", - підсумував експерт.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте були влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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