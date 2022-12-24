Про це він розповів в етері Еспресо.



Військовий експерт прокоментував, які країни та якою зброєю можуть надавати допомогу РФ.



"Зараз Іран є болючою точкою у світовій політиці, яка підтримує озброєнням Росію. Між цими країнами є певні домовленості, що Іран за таку підтримку отримує ядерні та військові технології від Росії. В основному це будуть Shahed, а також балістичні ракети типу Fateh-110. А ракети Zolfaghar з дальністю у 700 км навряд чи будуть надаватися Іраном, тому що є певна угода по ядерному роззброєнню, за якою Тегеран не може передавати або продавати ракети дальністю понад 300 км. Відповідно, для передачі Росії підходять ракети Fateh-110", - зауважив експерт.



Роман Світан додав, що також ще може допомагати озброєнням Росії й Північна Корея, яка є сателітом Китаю.



"Скоріш за все через Китай Північна Корея отримає дозвіл на передачу росіянам певних видів озброєння, і це можуть бути боєприпаси для артилерії та РСЗВ, яких не вистачає російській армії. Російський обороно-промисловий комплекс (ОПК - ред.) не може впоратися навіть з витратами боєприпасів на добу, тому що ОПК РФ може виробляти близько 4-5 тисяч снарядів за добу, а витрачають кожного дня по 15-20 тисяч. Відповідно, росіяни шукають шляхи для збільшення постачання боєприпасів. Однак, у Північній Кореї є певні складські запаси боєприпасів, але ж їх не так багато, як здається. Тому, може бути один з варіантів - постачання через Північну Корею китайських боєприпасів, саме за цим треба буде уважно слідкувати світовій спільноті", - підкреслив Світан.

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