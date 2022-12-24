Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що російські війська обстріляли центр Херсона з "градів".

За уточненими даними, кількість поранених зросла до 58. З них 18 перебувають у важкому стані. Також Тимошенко зазначає, що загинуло 7 мирних мешканців.

Згодом голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич опублікував відео з місця трагедії. Він зазначив, що росіяни атакували місця, де перебуває найбільше людей: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

"Тут навіть поруч немає військових обʼєктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях", - написав Янушевич.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Станом на 12:49 в прокуратурі повідомили про загибель щонайменше 8 цивільних осіб.

Зазначається, що окупанти уразили цивільну інфраструктуру: житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт.

За інформацією заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, станом на 12:23 кількість поранених збільшилася до 35. 16 з них перебувають у важкому стані.

У ДСНС додали, що внаслідок обстрілу реактивних систем залпового вогню по житловому району Херсона зайнялися 6 легкових автомобілів.

Також обстріл центра Херсона прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що соціальні мережі можуть позначити фотографії з місця трагедії як "чутливий контент", утім це реальне життя України та Українців.

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення", - написав він.

Раніше він повідомив про обстріл Херсона.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу центра міста зруйновано будівлі, загинуло щонайменше п'ятеро мирних мешканців. Також 20 людей отримали поранення.

"Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - написав Тимошенко.

Упродовж доби 23 грудня окупанти здійснили 74 обстріли Херсонської області, житловий фонд Херсона потрапив під ураження 36 разів.