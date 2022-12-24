Про це звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що упродовж 23 грудня Херсонщина опинилася під вогнем артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Загалом загарбники здійснили 74 обстріли області.

За добу окупанти гатили по житлових кварталах Херсона 36 разів, Ярослав Янушевич інформував, що "російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки".

Від ворожої атаки загинули 5 людей, ще 17 мирних мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.

"Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу звітували, що 23 грудня окупанти завдали по Україні 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 62 обстріли з РСЗВ.

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