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Війна з Росією: хроніка
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На Запоріжжі окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва

24 травня, 2022 вiвторок
12:21
війна з Росією окупант

Російські окупанти викрали з власного будинку очільника Кирилівської сільради Івана Малєєва. Пізніше взяли у полон і його заступника

Про це інформує Запорізька ОВА.

Як повідомляє голова Мелітопольської РДА Ігор Судаков, близько 6 ранку 24 травня росіяни викрали з власного будинку голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва.

Крім того, одразу після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох чоловіків із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку.  

Як повідомляє ОВА, росіяни також взяли у полон директорку місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян.

Крім того, загарбники пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.

  • Нагадаємо, 17 квітня росіяни вперше викрали кирилівського селищного голову Малєєва

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