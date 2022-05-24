Про це інформує Запорізька ОВА.

Як повідомляє голова Мелітопольської РДА Ігор Судаков, близько 6 ранку 24 травня росіяни викрали з власного будинку голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва.

Крім того, одразу після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох чоловіків із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку.

Як повідомляє ОВА, росіяни також взяли у полон директорку місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян.

Крім того, загарбники пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.

Нагадаємо, 17 квітня росіяни вперше викрали кирилівського селищного голову Малєєва

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