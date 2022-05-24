На Запоріжжі окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва
Російські окупанти викрали з власного будинку очільника Кирилівської сільради Івана Малєєва. Пізніше взяли у полон і його заступника
Про це інформує Запорізька ОВА.
Як повідомляє голова Мелітопольської РДА Ігор Судаков, близько 6 ранку 24 травня росіяни викрали з власного будинку голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва.
Крім того, одразу після цього окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку. Обох чоловіків із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку.
Як повідомляє ОВА, росіяни також взяли у полон директорку місцевого будинку культури (КЗ "Центр культури, дозвілля та мистецької освіти") Світлану Шиян.
Крім того, загарбники пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.
- Нагадаємо, 17 квітня росіяни вперше викрали кирилівського селищного голову Малєєва
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