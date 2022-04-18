На Запоріжжі окупанти викрали кирилівського селищного голову Івана Малєєва

Про це йдеться на сайті селищної ради.

"Військові Російської Федераціі з приміщення Кирилівськоі селищноі ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину та вивезли в невідомому напрямку. Як було сказано військовими — Івана Малєєва вивозять в комендатуру Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Додамо що російські військові регулярно викрадають українських посадовців на захоплених територіях, серед яких чимало очільників громад. Методом залякування, вони хочуть схилити чиновників до колабораціонізму.

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